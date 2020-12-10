Женева, Швейцария, , 21:04 — REGNUM В мире за последние сутки выявлено 385 477 инфицированных коронавирусом, скончался ещё по меньшей мере 6171 пациент с COVID-19. Об этом сообщает 10 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Булочная в Константине, Алжир International Labour Organization ILO

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Согласно последним данным, всего в мире зафиксировано уже 68 165 877 случаев заражения коронавирусом, общее число подтверждённых летальных случаев достигло 1 557 385.

Напомним, накануне ВОЗ сообщала о 317 646 выявленных случаях инфицирования и 4320 скончавшихся пациентах с COVID-19 за сутки.

По данным организации, первую десятку стран по распространению вируса за последнюю неделю составляют США, Бразилия, Индия, Турция, Россия, Италия, Германия, Великобритания, Украина и Иран.