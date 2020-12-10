Москва, , 21:04 — REGNUM Порядка 6,9 млн доз вакцины «Спутник V» поступит до конца этой зимы в гражданский оборот в России, сообщила 10 декабря журналистам российский вице-премьер Татьяна Голикова.

Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса «Спутник V» Sputnikvaccine.com

Голикова «Предполагается, что в период с декабря по конец февраля в гражданский оборот поступит около 6,9 млн доз вакцины «Спутник V».

Напомним, «Спутник V» — первая в мире вакцина от COVID-19. В декабре власти объявили о начале массовой вакцинации от коронавируса в России.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы сроки начала вакцинации от COVID-19 в России

Читайте развитие сюжета: Голикова посоветовала ограничить употребление алкоголя при вакцинации