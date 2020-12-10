Москва, 10 декабря 2020, 21:04 — REGNUM Порядка 6,9 млн доз вакцины «Спутник V» поступит до конца этой зимы в гражданский оборот в России, сообщила 10 декабря журналистам российский вице-премьер Татьяна Голикова.
Напомним, «Спутник V» — первая в мире вакцина от COVID-19. В декабре власти объявили о начале массовой вакцинации от коронавируса в России.
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