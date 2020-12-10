Москва, , 20:40 — REGNUM В октябре коронавирус был признан основной причиной смерти 11 630 человек в России. Такие данные приводит 10 декабря Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Сообщается, что ещё в 2266 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти пациента, но для подтверждения наличия вируса требуется проведение дополнительных медицинских исследований.

Кроме этого, в 1711 случаях COVID-19 являлся сопутствующим заболеваниеми способствовал появлению осложнений, ускоривших летальный исход пациента.

В отдельную группу в официальной статистике выделены пациенты, у которых COVID-19 «являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти». В октябре зафиксировано 6964 таких случая.

Напомним, в сентябре, согласно данным Росстата, коронавирус был признан основной причиной смерти 4329 человек в России, ещё более 7,7 тысячи умерших пациентов с COVID-19 относились статистикой в прочие категории.

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