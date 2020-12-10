Рим, , 20:30 — REGNUM Власти Италии намерены подписать временные трудовые соглашения с 16 тысячами граждан для проведения вакцинации от коронавируса, передает Mediaset в четверг, 10 декабря.

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Нанять предполагается врачей (около 3 тысяч специалистов), санитаров, а также административный персонал.

Власти Италии намерены начать массовую вакцинацию в конце января 2021 года. Вакцинация будет бесплатной и добровольной, однако власти страны будут настоятельно рекомендовать согражданам сделать эти прививки.

По данным на вечер четверга, 10 декабря, в Италии умерли 62 626 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 887 (днем ранее — на 499). Выздоровели 1 027 994 человека, за сутки этот показатель увеличился на 30 099 (днем ранее — на 39 266).Число подтвержденных носителей выросло на 16 999 (днем ранее — на 12 756). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 787 147 — почти 3% населения страны. В настоящее время заражены 696 527 человек — на 13 988 меньше, чем днем ранее.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Особые и более жесткие ограничения введены на период праздников (21 декабря — 6 января) — в частности, жителям запрещено перемещаться между регионами.