Москва, , 21:13 — REGNUM Оказание социальных услуг по доставке продовольствия и лекарств на дом в Москве остается бесплатным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте труда и социальной защиты населения столицы.

Ранее в редакцию ИА REGNUM обратились сразу несколько жителей столицы, получающих соцпомощь. Пенсионеры жаловались, что за оказание услуг по доставке продуктов и лекарств с них взимают плату. При этом они не просто пенсионеры, но и инвалиды.

В департаменте труда и соцзащиты города корреспонденту ИА REGNUM рассказали, что в этом случае, вероятнее всего, речь идет о деятельности частных организаций, так как городские службы оказывают данные услуги бесплатно.

«В Москве работает горячая линия Комплекса социального развития Москвы: 8(495)870−45−09, которая с 26 сентября возобновила прием заявок на получение социальных услуг от соблюдающих режим самоизоляции москвичей старше 65 лет, включая людей с инвалидностью и людей, имеющих хронические заболевания, а также беременных женщин и женщин в послеродовом периоде. Обратившись в кол-центр, можно заказать: доставку лекарств, в том числе льготных и по рецепту, продуктов питания, товаров первой необходимости, а также кормов для животных. Все услуги социальных работников по доставке абсолютно бесплатны», — рассказали в пресс-службе департамента соцзащиты Москвы.

Как заявили ИА REGNUM, в день обращения выполняется более 80% всех заявок, остальные, как правило, нестандартные или требующие привлечения дополнительного ресурса, в течение от одного до трех дней.

«Когда звонок поступает в кол-центр, оператор уточняет у заявителя всю необходимую информацию и заводит заявку на получение услуги в специальную операционную систему. Далее заявка в онлайн-режиме поступает в ЦСО района по месту проживания заявителя, где все обращения распределяются между социальными работниками. В течение 2−3 часов ответственный от ЦСО сотрудник связывается с заявителем, уточняет детали заказа и удобное время доставки. Затем информация передается социальному помощнику на исполнение», — отметила представитель департамента соцзащиты Москвы.

По итогам исполнения заявки с человеком связываются сотрудники отдела контроля качества. Операторы уточняют качество выполнения услуги. В департаменте соцзащиты отметили, что на сегодняшний день порядка 98% москвичей остались довольны качеством оказанных услуг.

При этом для людей старшего возраста, которые состоят на социальном обслуживании и получают помощь на дому, работают около семи тысяч социальных работников. Более 120 тысяч москвичей, частично потерявших способность к самообслуживанию, соцработники регулярно навещают и оказывают всю необходимую помощь не только в доставке продуктов и лекарств, но и в приготовлении еды, уборке квартиры, предоставлении санитарно-гигиенических и других услуг, отметили в департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы.

Добавим, обратившиеся в редакцию жители Москвы заявили, ежемесячно соцработник обязал их платить немногим менее 4 тысяч рублей за двоих. Плату взимают последние 4−5 месяцев, причем ранее за услуги они не платили.

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