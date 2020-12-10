Рим, , 20:17 — REGNUM

По данным на вечер четверга, 10 декабря, в Италии умерли 62 626 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 887 (днем ранее — на 499), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Выздоровели 1 027 994 человека, за сутки этот показатель увеличился на 30 099 (днем ранее — на 39 266).

Число подтвержденных носителей выросло на 16 999 (днем ранее — на 12 756). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 787 147 — почти 3% населения страны. В настоящее время заражены 696 527 человек — на 13 988 меньше, чем днем ранее.