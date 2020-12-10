Москва, , 23:28 — REGNUM Решение президента России Владимира Путина подписать закон, который даёт в Трудовом кодексе определения понятий дистанционной (удалённой) работы, временной и комбинированной дистанционной работы, а также предусматривает переработку норм дистанционной работы, разъясняет доступность их применения и возможность совмещения офисной и удалённой работы, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 10 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Всем токарям станки установят в квартирах и домах (у кого есть). Также обеспечат необходимым материалом. Тяжелее всего будет с кузнецами. В их квартирах придётся усиливать полы, выводить дымоход и оборудовать вентиляцией и шумоизоляцией. Считаю, необходимо наладить работу с соседями и объяснить важность задач и терпимость к работающим», — пишет пользователь Сергей.

Многие пользователи пришли к мнению, что данный закон никак не поможет работникам улучшить своё положение, связанное с удалённой работой. Граждане уверены, что работодатели будут исходить из ситуации, которая будет выгодна им, а не сотрудникам.

«Работодатель сможет переводить сотрудников на удалёнку в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия, но будет обязан обеспечить необходимым оборудованием или возместить затраты». Ага. У нас же трудовые законы блюдутся четко. Сейчас как возьмут работодатели, как закупят всем домой ноутов и остального. Помнится, весной работодателей уже обязывали отправить сотрудников на каникулы с сохранением зарплат. Чем это на деле обернулось, все помнят», — пишет пользователь под псевдонимом «Феюшка».

Некоторые комментаторы так и не поняли, как им быть с дистанционной работой. Граждане указали, что многие виды деятельности попросту не подразумевают работу из дома, а требуют непосредственное нахождение работника.

«Что за бред эта удалёнка. Вот я тренер. Я не смогу проводить тренировки дома, потому что у меня нет ни условий для спорта в квартире, мы живем с семьей очень тесно. Ни компьютера нет сейчас, ни веб-камеры и денег нет всё это приобрести и улучшить жилищные условия. Вам надо — вы и обеспечьте», написала Maria A.

Нашлись и те, кто указал на то, что, к примеру, в армии удалёнка не применяется. Солдаты, по наблюдению людей, не являются более привилегированной частью населения.

«А в армии всем пофиг. Смотрю в окно с 8-го этажа, на рядом стоящую воинскую часть, так там все строем ходят и бегают на зарядке при температуре — 11. Никакой тебе социальной дистанции, и масок, и перчаток. Стоят на плацу в строю минут по 30 (опять же без дистанции и масок). Всё в норме», — написал Алексей Б.

Напомним, 8 декабря президент России Владимир Путин подписал закон об удалённой работе, который вступит в силу с 1 января 2021 года.