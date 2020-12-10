Москва, , 19:10 — REGNUM Власти Москвы пока не предусмотрели поблажек в санитарно-эпидемиологических правилах для граждан, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом 10 декабря сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Контроль Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В то же время он пообещал задуматься над тем, чтобы ввести какие то преференции в плане ограничений для привитых от COVID-19 лиц.

«Если вы придете на прививочный пункт, то после прививки вам выдадут сертификат, где обозначена будет и дата прививки, и другие данные. Что касается преференций для тех, кто привился, давайте будем думать над этим, но пока их нет. Однако, когда вы придете к работодателю и покажете сертификат, то он, наверное, будет учитывать при определении фронта работы, которой вы занимаетесь», — заявил Собянин.

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