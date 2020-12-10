Архангельск, , 19:04 — REGNUM С начала пандемии в Архангельской области скончались 666 пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Реанимационное отделение Александр Куликов © ИА REGNUM

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Из 666 случаев в статистику летальных исходов включены только 433 случая. Причиной гибели остальных носителей коронавируса, как установила спецкомиссия, стали иные заболевания.

«Среди пациентов, скончавшихся от COVID-19, более 60% случаев — граждане старше 60 лет», — уточнили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области COVID-19 был подтвержден еще у 407 человек.