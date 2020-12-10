Москва, , 19:02 — REGNUM Власти Москвы не планируют вводить новых ограничений к новогодним праздникам. Об этом 10 декабря сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Каток на ВДНХ Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

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При этом Собянин указал, что на период праздников льготный проезд для отдельных групп населения восстановлен не будет.

«Мы считаем, что в праздники и будние дни группы риска должны находиться в домашнем кругу. При этом никаких дополнительных ограничений мы не планируем», — заявил Собянин.

По его словам, в новогоднюю ночь москвичи будут гулять по улицам столицы, но при этом никаких массовых мероприятий власти устраивать не собираются.

«Мы видим рост доли заболевших среди старшего поколения, а это значит и рост заболеваний, тяжёлых случаев и смертей. Я прошу не поддаваться праздничным настроениям», — сказал Собянин.

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