Екатеринбург, , 19:05 — REGNUM В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о незаконных валютных операциях на сумму свыше 2,8 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии гособвинителя, преступная группа из трёх горожан переводила деньги на банковские счета юридических лиц (нерезидентов РФ). Деньги переводились в иностранной валюте. Всего было отправлено более 2,8 млрд рублей (в рублёвом эквиваленте).

Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил фигурантов дела к лишению свободы и штрафу. Один из обвиняемых получил пять лет лишения свободы и штраф 200 тыс. рублей, второй — три года и аналогичный штраф, а третий — два года и штраф 50 тыс. рублей.

Продолжается расследование уголовного дела в отношении директора организации, который, как считает государственный обвинитель, и создал преступную группу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белгородской области задержали сбытчиков поддельной валюты. Полицейские изъяли у граждан более 37 тыс. долларов США — более 700 поддельных купюр.

Читайте ранее в этом сюжете: В Белгородской области задержали сбытчиков поддельной валюты