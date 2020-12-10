Архангельск, , 18:41 — REGNUM В медицинских организациях Архангельской области нет дефицита тест-систем на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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В правительстве отметили, что заявки на поставку тест-систем формируется, исходя из потребности учреждений:

«Министерством здравоохранения Архангельской области еженедельно в оперативном режиме осуществляется мониторинг наличия и необходимой потребности в тест-системах для проведения лабораторных исследований на COVID-19».

По данным на 9 декабря, в регионе проведено 73 279 лабораторных исследований на COVID-19, из них 5421 исследование — за предыдущие сутки. Исследования на COVID-19 в Архангельской области проводят 10 лабораторий.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области выявлено 407 новых случаев COVID-19.