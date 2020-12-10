Кортина д’Ампеццо, 10 декабря 2020, 18:33 — REGNUM За последние 150 лет площадь ледовой поверхности в итальянских Альпах сократилась на 60%, и в последние годы этот процесс ускоряется, таковы итоги исследования национальной экологической ассоциации Legambiente, опубликованные в четверг, 10 декабря.
Ускорение началось в 1980-е годы, в ближайшие 15−20 лет отдельные альпийские ледники могут исчезнуть полностью, отмечено в исследовании.
Происходящее напрямую угрожает существованию горных курортов и является серьезной экологической проблемой, убеждены эксперты.