Москва, , 18:33 — REGNUM В Москве уже около 20 тысяч человек записались на прививки от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V». Об этом 10 декабря сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

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По его словам, больше 6 тысяч человек уже сделали прививки. Речь идёт об учителях, медицинских и социальных работниках.

Собянин отметил, что «вся система работает хорошо, начиная от крупных холодильных установок, где хранятся партии вакцины, и заканчивая её перевозкой и хранением в прививочных центрах».

Мэр заверил, что претензий также нет ни к работе персонала, задействованного в вакцинации, ни к функционированию системы записи граждан.

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