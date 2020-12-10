Вашингтон, 10 декабря 2020, 18:30 — REGNUM Компания Moderna 10 декабря сообщила о начале испытания своей вакцины от COVID-19 на несовершеннолетних возрастом от 12 до 18 лет.
Один из основных соперников Moderna на американском и европейском рынках, компания Pfizer, уже объявляла об испытаниях своей экспериментальной вакцины от коронавируса на несовершеннолетних от 12 лет.
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