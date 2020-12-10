Вашингтон, , 18:30 — REGNUM Компания Moderna 10 декабря сообщила о начале испытания своей вакцины от COVID-19 на несовершеннолетних возрастом от 12 до 18 лет.

«Наша цель — получить весной 2021 года информацию, которая поддержит использование мРНК-1273 для вакцинации подростков в преддверии 2021 учебного года» , — заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансель.

Один из основных соперников Moderna на американском и европейском рынках, компания Pfizer, уже объявляла об испытаниях своей экспериментальной вакцины от коронавируса на несовершеннолетних от 12 лет.

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