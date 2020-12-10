Москва, , 18:30 — REGNUM Москва занимает 70 место по загруженности коечного фонда из расчёта на 100 тысяч населения. Об этом 10 декабря сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

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"В Москве далеко не самая худшая ситуация по количеству заболеваний. Потому что количество выявленных больных совсем не означает что это идентично количеству заболевших», — сказал Собянин.

По его словам, в столице создана мощная система лабораторных исследований и поэтому количество выявленных больных достаточно высокое.

«Что касается загруженности коечного фонда на 100 тысяч населения, то Москва находится где-то на 70 месте в стране. Ни на первом, ни на втором, а не 70 месте», — заявил Собянин.

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