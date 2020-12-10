Москва, , 19:15 — REGNUM Очень важно, что во время заседания президентского Совета по правам человека обратили внимание на проблему бесплатных парковок для медиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявил политолог Олег Матвейчев.

Участники заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека Kremlin.ru

«Если говорить о темах, которые меня зацепили, то это, во-первых, то, что среди СПЧ есть финалисты конкурса «Лидеры России». Значит, люди там активные и интересные, — сказал Матвейчев. — Во-вторых, очень важно, что была поднята проблема лечения детской спинальной атрофии. Люди добивались того, чтобы лекарство от этой болезни разрешили покупать и колоть. И чтобы оно попало в перечень бесплатных средств. И СПЧ добился соответствующего постановления правительства. Это очень важно, потому что эта болезнь такая — ее можно лечить на ранних стадиях, как только ее диагностировали, но если запустить, то она становится неизлечимой».

Кроме того, политолог отметил важность того, что на заседании Совета обсудили бесплатные парковки для медиков во время пандемии коронавируса.

«У медиков по 80 вызовов в день! Поэтому СПЧ обратил внимание на эту проблему. И вообще там была очень богатая повестка. Гораздо богаче, чем в прошлом году», — сказал Матвейчев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в рамках заседания президентского Совета по правам человека заявил, что России стоит оценить перспективы проведения «широкой амнистии».

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