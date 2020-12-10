Рим, , 18:17 — REGNUM Число выявляемых случаев коронавируса в Италии сокращается, но связано это не с улучшением ситуации, а со снижением числа проводимых тестов, с таким заявлением выступили руководители профильной экспертной организации Gimbe в четверг, 10 декабря.

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Доля положительных результатов практически не изменилась — 24,8% в сравнении с 24,7% неделей ранее. Риск прихода «третьей волны» эпидемии остается существенным, отметили эксперты.

По данным на 9 декабря, в Италии умерли 61 739 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 499 (днем ранее — на 634). Выздоровели 997 895 человек, за сутки этот показатель увеличился на 39 266 (днем ранее — на 25 497).Число подтвержденных носителей выросло на 12 756 (днем ранее — на 14 842). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 770 149 — почти 3% населения страны. В настоящее время заражены 710 515 человек — на 27 010 меньше, чем днем ранее.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Особые и более жесткие ограничения введены на период праздников (21 декабря — 6 января) — в частности, жителям запрещено перемещаться между регионами.