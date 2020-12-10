Жуковский район, Калужская область, , 18:26 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки подтверждён один летальные случай среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 10 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

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От осложнений, вызванных COVID-19, умер житель Жуковского района 1942 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 122 человека, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.

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