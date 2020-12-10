Мурманск, , 18:13 — REGNUM В Мурманской области стартовал третий этап исследования на популяционный иммунитет к вирусу SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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На первом этапе, в августе, в анализ исследования были включены данные 3117 человек. Кровь сдавали и дети, и взрослые. Во втором этапе в октябре участвовало 2008 человек. Это те же самые люди, которые сдавали кровь на первом этапе.

«Это было важным условием, так как во втором этапе мы наблюдали, насколько долго сохраняются иммуноглобулины в крови, то есть как долго сохраняется иммунитет к коронавирусной инфекции, приобретенный естественным путем», — пояснила главный санитарный врач Мурманской области Лена Лукичева.

На третьем этапе исследователям предстоит определить дальнейшую стойкость иммунного ответа и его динамику у каждого волонтёра и в популяции в целом. Кроме того, это даст возможность оценить изменение иммунной прослойки населения в динамике за период с августа по декабрь.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Мурманской области опасный коронавиурс был обнаружен у 30 286 человек, 530 из них скончались.