Калуга, , 18:24 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 157 человек за последние сутки, сообщает 10 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне в регионе было зарегистрировано 159 подтверждённых случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов подтверждены у 17 тыс. 513 человек, 956 человек находится на лечении, 16 тыс. 435 человек выздоровели, 122 человека умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (202), в Обнинске (121), в Кировском районе (70) и в Боровском районе (66).

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