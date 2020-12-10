Москва, , 18:26 — REGNUM Одним из немногих способов быстро снизить цены на продукты питания в России является отмена импортных пошлин на отдельные виды продуктов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал экономист Сергей Хестанов.

Комментируя заявления президента России Владимир Путин о том, что ситуация, при которой у граждан России не будет хватать денег на продукты, является недопустимой, экономист указал, что решить эту проблему можно при помощи снижения финансовой нагрузки на импортируемые продукты.

«Можно отменить или снизить пошлины на некоторые виды продовольствия. В Евросоюзе несколько лет назад столкнулись с заметным ростом цен на растительное масло. Случился неурожай подсолнечника, и цены на масло выросли. И они на некоторый период обнулили пошлины для подсолнечного масла. В результата из стран Латинской Америки ехали танкеры с подсолнечным маслом, и цены опять снизились», — сказал Хестанов.