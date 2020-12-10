Белгород, , 18:01 — REGNUM 88 многодетных матерей Белгородской области получат региональный почётный знак «Материнская слава», сообщили ИА REGNUM 10 декабря в пресс-службе обдумы. Список жительниц согласовали депутаты.

Почётная награда имеет три степени. 12 белгородок, воспитывающих пятерых и более детей, получат знак I степени. Матери, у которых в семье по четверо детей, наградят знаком II степени, а 61 женщину, растящую трёх детей, — III степени. Каждая награждённая получит единовременную выплату в размере 166,676 тысяч рублей, 125 тысяч рублей и 83,335 тысячи рублей соответственно степеням.

Региональную награду «Материнская слава» вручают в 2003 года. За это время власти отметили 3,2 тысячи многодетных матерей.