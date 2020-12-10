Астрахань, , 17:36 — REGNUM Два новых инфекционных госпиталя, построенных Минобороны в Астрахани и Нариманове, должны принять первых пациентов уже 17−18 декабря. Как сообщает ИА REGNUM, об этом 10 декабря рассказал министр здравоохранения Астраханской области Алексей Спирин.

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Весь пакет документов Министерство обороны передало в минздрав области. Происходит передача помещений и оборудования.

На сегодняшний день в Астраханской области 1200 ковидных коек. Пока удалось передать под плановую медицинскую помощь 497 из них — в больнице им. Н. Н. Силищевой и хирургическом корпусе Александро-Мариинской клинической больницы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, два новых госпиталя на 100 мест каждый ввели в эксплуатацию 2 декабря. Менее чем за два месяца они были возведены силами министерства обороны по поручению президента.

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