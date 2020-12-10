Белгород, , 17:37 — REGNUM Бывшего участкового уполномоченного полиции в городе Старый Оскол Белгородской области суд признал виновным в получении взятки. Он два года «закрывал» глаза на работающие на обслуживаемой им территории игровые терминалы, сообщили ИА REGNUM 10 декабря в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Мужчина не замечал, что на вверенной ему территории, в нескольких магазинах и кафе установлены игровые терминалы. Участковый тайно встречался с представителями нелегального игорного бизнеса, при этом телефонные разговоры вёл с аппарата своей знакомой. На карту девушки для полицейского регулярно поступали деньги от четырёх участников подпольных азартных игр. В общей сложности в виде взяток он получил 120 тысяч рублей.

Суд приговорил злоумышленника к одному году лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 1,2 млн рублей. Бывшему участковому также запрещено три года занимать должности представителя власти в системе МВД.