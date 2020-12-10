Ульяновск, , 17:21 — REGNUM В Ульяновской области прошла торжественная церемония награждения, посвященная Дню Героев Отечества. Губернатор Сергей Морозов вручил федеральные и региональные награды, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

«Год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проходит в России под эгидой Года памяти и славы. Мы многое сделали и продолжаем делать в ознаменование этого события. Мы помним всё, что сделало для нас поколение Победителей и преклоняемся перед каждым из них. Я сердечно благодарю всех, кто помогает нам в нашей многоаспектной, крайне важной работе по сохранению исторической памяти, патриотическому воспитанию и заботе о своих героях», — сказал на церемонии глава области.

В областном Дворце книги в этот день открылась выставка, посвященная присвоению Ульяновску звания «Город трудовой доблести». Здесь представлены документы военного детства, а также уникальное письмо о посылке в область группы работников завода имени Сталина для поиска места под строительство филиала, который известен сегодня как Ульяновский автомобильный завод.

Орденом Пирогова по указу президента РФ Владимира Путина за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19), самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга награждены заведующая лабораторией Ульяновской областной клинической больницы Рамиля Бурганова, а также заведующая инфекционным отделением коронавирусного госпиталя на базе Центральной городской клинической больницы Ульяновская Валерия Речник.

Медалью «За Отвагу» награжден главный механик общества с ограниченной ответственностью «Автотранспорт» Алексей Юдин.

Также по решению главы государства за активное участие в патриотическом воспитании граждан и решении социально-экономических проблем ветеранов Великой Отечественной войны памятной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов» награждены: госпиталь ветеранов войн, Ивановский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья имени Героя Советского Союза Александра Матросова — Центр патриотического воспитания.

Добровольцам были вручены памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» и грамоты президента России.

От губернатора Ульяновской области за вклад в подготовку и проведение на территории Ульяновской области мероприятий в рамках Года памяти и славы в РФ, заслуги в деле патриотического воспитания молодёжи и плодотворную работу были вручены благодарственные письма и наручные часы.