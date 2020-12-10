Астрахань, 10 декабря 2020, 17:13 — REGNUM Астраханская область начала вакцинацию от коронавируса. Как сообщает ИА REGNUM, об этом 10 декабря рассказал министр здравоохранения Астраханской области Алексей Спирин.
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Регион получил тысячу доз вакцины. В ближайшее время двухкомпонентная вакцина должна поступить в гражданский оборот. Стоить она будет 1942 рубля.
В первую очередь в области прививают медицинских работников. Ранее привились 42 медика
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