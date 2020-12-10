Екатеринбург, , 17:26 — REGNUM В Екатеринбурге появилась улица в честь российского лингвиста Александра Матвеева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Постановление о присвоении названия улице в микрорайоне Академический подписал глава города Александр Высокинский.

Матвеев был профессором Уральского федерального университета, членом-корреспондентом Российской Академии наук. Учёный организовал Топонимическую экспедицию, руководил составлением словарей — среди них «Словарь русских говоров Среднего Урала», «Словарь говоров Русского Севера» и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе дали названия двум скверам в центральной части города — «Юнеско» и «Литературный».

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