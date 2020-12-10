Абакан, , 17:07 — REGNUM 31 декабря 2020 года станет выходным днём для жителей Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

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Как подчеркнул глава Хакасии Валентин Коновалов, в настоящее время «прорабатывается правовой механизм» о переносе выходного дня — субботы 26 декабря — на четверг 31 декабря.

Отдыхать 31 декабря будут госслужащие Хакасии, а также работники учреждений и предприятий, находящихся в ведении исполнительных органов власти республики. Аналогичное решение власти Хакасии рекомендуют принять органам местного самоуправления.

О том, в каких регионах РФ 31 декабря будет рабочим днём, а в каких — выходным, читайте в трансляции ИА REGNUM «Дискуссии вокруг выходного 31 декабря: работаем или отдыхаем?».