Москва, , 16:55 — REGNUM Власти Франции экстрадировали в Россию Гусейна Магомедова, который находился в международном розыске по делу о похищении человека в Дагестане. Ранее он был признан виновным и приговорен к лишению свободы, сообщили 10 декабря в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Установлено, что в ноябре 2009 года в дагестанском городе Буйнакске Магомедов с сообщниками похитил человека для получения выкупа за его освобождение, завладев при этом автомобилем потерпевшего. В марте 2011 года Буйнакский городской суд признал его виновным и приговорил к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Однако Магомедову удалось скрыться, в связи с чем он был объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск. Задержали злоумышленника в апреле 2018 года во Франции, после чего Генпрокуратура России обратилась к компетентным органам этой страны с запросом о его выдаче. В ближайшее время в сопровождении спецконвоя Магомедов будет доставлен в Москву.

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