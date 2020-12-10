Осло, , 16:54 — REGNUM Около 270 миллионов человек во всем мире голодают или находятся на грани голода, 10 декабря заявил глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли после церемонии вручения Нобелевской премии мира.

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Бизли отметил, что в мире становится всё больше голодающих из-за «войн, изменения климата, частого использования голода в качестве политического и военного оружия, глобальной пандемии здравоохранения».

В 2020 году ВПП ООН стала лауреатом Нобелевской премии мира. Церемония вручения премии традиционно проводится 10 декабря, однако в этом году большая часть событий проводилась онлайн из-за эпидемии коронавируса.

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