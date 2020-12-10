Курск, , 16:49 — REGNUM В Курской области больничные листы гражданам старше 65 лет будут продлены по 10 января. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Работающим гражданам в возрасте от 65 лет, находящимся в режиме самоизоляции, продлены периоды электронных больничных листов с 14 по 27 декабря и с 28 декабря по 10 января 2020 года. Соответствующий документ подписал губернатор Роман Старовойт.

Для оформления электронных больничных работающим пенсионерам, которые не перешли на удалённую работу, не нужно посещать поликлинику или вызывать врача на дом. Расчет пособия по временной нетрудоспособности проводится на основании переданных работодателем реестров. Гражданам с хроническими заболеваниями нужно оформлять больничные в обычном порядке.

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