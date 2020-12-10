Москва, , 17:03 — REGNUM Идея создания суда по правам человека на территории Российской Федерации, которую поддержал президент России Владимир Путин, вызвала неоднозначную реакцию в сети. Граждане выразили свою точку зрения 10 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"В ЕСПЧ обращаются люди которые не могут найти правды в своей стране, и что изменится если появится новая судебная ветка с такими же судьями?!», — задаётся вопросом Константин Р.

Многие комментаторы сошлись во мнении, что идея создания подобного суда в России не выглядит для них, как решение всех проблем. Люди отмечают, что среди народа сложилась негативная атмосфера недоверия судебной системе в РФ.

«Проблема не в том, что у нас нет суда по правам человека, а в том, что у нас у простого человека вообще нет прав. Поймали тебя полицейские в торговом центре, оштрафовали за то что перчатки не носишь и всем судам будет плевать на твои права», — считает пользователь Виталий.

Некоторые пользователи уверены, что верховенство в данной структуре вновь возьмут люди, которые обладают либо высокими связями, либо достаточным количеством финансовых средств. Граждане считают, что, как и в других российских судах, вес данных людей перевесит решение нового судебного органа в свою сторону.

«Российский суд по правам человека! Серьезно? Это похоже на суд Волка над баранами!», — поделился своим мнением Владимир С.

Те мне менее, даже если подобная структура появится в России, считают люди, граждане, которые попытаются установить справедливость в отношении своих прав, всё равно обратятся в иностранные структуры, которые не подчиняются Российской Федерации.

«А зачем? Чтобы был? Сомневаюсь, что кто-то в трезвом уме туда пойдет, а не в Европейский суд по правам человека», — написал Weiz Fürst.

Напомним, 10 декабря президент России Владимир Путин поддержал идею создания в стране суда по правам человека.