Москва, , 16:21 — REGNUM Народ Германии старательно исполняет все предписываемые ограничения. Об этом в ходе научно-методического форума организаторов здравоохранения с международным участием «Столичное здравоохранение: в призме глобального лидерства» заявил заместитель директора клиники Helios Klinikum Berlin, врач-уролог Дмитрий Гайдамаченко.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

«Немцы — народ старательный и тщательно исполняет все мероприятия, предписанные правительством и соответствующими органами. Остаётся надеяться на лучшее», — сказал Гайдамаченко.

По его словам, локдаун был введён в федеральной земле Бавария с 9 декабря: «Назвать его локдауном сложно, особенно учитывая противоречивость ограничений: с одной стороны, есть комендантский час, с другой — свободные гуляния во время рождественских мероприятий. Это выдаёт противоречивость. Но критиковать нельзя — с такой эпидемией мы сталкиваемся в первый раз, и нельзя много требовать и от властей, и от здравоохранения».