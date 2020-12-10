Токио, , 16:12 — REGNUM В японском парке развлечений Nijigen no Mori появится аттракцион по мотивам популярной видеоигры Dragon Quest. Об этом 10 декабря сообщает издание Kotaku.

Аттракцион будет называться Dragon Quest Island, он будет состоять как из реальных, так и из виртуальных инсталляций. Его открытие запланировано на весну 2021 года.

Напомним, Dragon Quest — это популярная серия японских ролевых игр, издателем которой выступает компания Square Enix. Первый проект франшизы вышел в 1986 году на консоли Nintendo Entertainment System.

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