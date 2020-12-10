Москва, , 16:12 — REGNUM Наибольшее число случаев заражения коронавирусом наблюдается в густонаселённых и промышленных регионах Германии. Об этом в ходе научно-методического форума организаторов здравоохранения с международным участием «Столичное здравоохранение: в призме глобального лидерства» заявил заместитель директора клиники Helios Klinikum Berlin, врач-уролог Дмитрий Гайдамаченко.

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«На сегодняшний день число заболевших составляет 149 человек на 100 тысяч населения. Это число имеет большой разброс. Между мужчинами и женщинами большой разницы не замечено. Что касается географического аспекта — имеется перекос в сторону промышленно развитых и густонаселённых регионов Германии», — сказал Гайдамаченко.

По его словам, с момента констатации начала второй волны коронавируса была разработана стратегия: «Есть три стадии: первая — временно ограниченные вспышки, вторая — вспышки в сеттингах, то есть, в замкнутых группах, например, в семье, школе, рабочем коллективе, третья — вспышки одновременно во многих сеттингах. Сейчас речь идёт о тенденции к появлению и генерализации вспышек».