Екатеринбург, , 16:23 — REGNUM В Свердловской области обработали уже 26 158 обращений по единому консультационному номеру 122. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

Линия принимает вызовы по вопросам оказания медицинской помощи. С жителями взаимодействуют 44 оператора и 91 волонтёр (последние — студенты областного медколледжа)

Чаще всего обращавшиеся по номеру просили вызвать врача на дом (8814 обращений). 457 человек записали на плановый приём в медучреждение после звонка.

Как сообщало ИА REGNUM, линию запустили 3 декабря 2020 года в Свердловской области. Такой же номер запустили и в других регионах России после жалоб на невозможность дозвониться до медиков.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале удвоили число операторов на номере 122