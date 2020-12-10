Курск, , 16:07 — REGNUM В Курске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу тренера, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности учащемуся спортивной школы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

13 августа 2019 года группа несовершеннолетних учеников спортивной школы олимпийского резерва из Москвы приехали на сборы в детский оздоровительный лагерь в Курске. Их сопровождал тренер по дзюдо. В тот же день преподаватель повёл школьников купаться в реке Сейм. Сотрудники лагеря предупредили, что там нет оборудованного места для купания, а глубина для детей слишком большая, тренер разрешил детям нырять в воду с деревянного пирса. Во время купания утонул 15-летний мальчик.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». Рассматривать дело будет Промышленный районный суд города Курска.