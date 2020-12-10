Бангкок, , 16:02 — REGNUM Honda выпустит ограниченную серию мини-мотоциклов Monkey в стиле популярного аниме Gundam. Об этом 10 декабря сообщает издание Kotaku.

Всего в продажу поступят два мотоцикла — в стиле роботов RX-78−2 и MS-06S Char's Zaku II. Каждый из них будет стоить чуть больше четырёх тысяч долларов США.

Напомним, Gundam — это популярная японская медиафраншиза, в которую входят аниме, манга и видеоигры. Главной темой её проектов являются управляемые боевые роботы, которых используют для ведения военных действий.

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