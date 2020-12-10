Ташкент, , 15:58 — REGNUM В Узбекистане специалисты приступили к третьему заключительному этапу испытания китайской вакцины против коронавируса, сообщили 10 декабря в министерстве инновационного развития республики.

Вакцину компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical примут 5 тыс. добровольцев. Препарат создан на основе разработки Инстиута микробиологии Китайской академии наук.

В Узбекистан доставлено 6 тыс. тестовых вакцин, из которых 3 тыс. — плацебо. Китай также направил 12 тыс. тестов на коронавирус, 8 тыс. тестов на антитела и вспомогательные материалы.

В министерстве добавили, что до начала третей фазы испытания вакцины прививку получили более 20 человек из числа семей сотрудников министерства.

Ранее власти Узбекистана сообщили, что планируют испытать вакцины против коронавируса из России, Китая и Турции.

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