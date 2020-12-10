Варшава, , 15:58 — REGNUM В четверг, 10 декабря, Институт метеорологии и водного хозяйства Польши объявил предупреждение первой степени из-за непогоды на всей территории восточной части страны. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

По сообщениям метеорологов, град накроет Варминско-Мазурское, Подляское, Мазовецкое, Люблинское, Свентокшиское, Подкарпатье, Малопольское и Шленское воеводства. Предупреждения действуют с утра четверга 10 декабря до конца дня.

Предупреждение первой степени опасности означает, что неблагоприятные погодные условия будут способны привести к возникновению материальных потерь, а также создать угрозу для здоровья и жизни людей. Жителям указанных регионов рекомендуется не покидать без необходимости помещения, а также быть осторожными на улице.