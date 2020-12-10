Москва, , 15:51 — REGNUM Во вторую волну коронавируса в Швеции наблюдается более благоприятное течение COVID-19. Об этом в ходе научно-методического форума организаторов здравоохранения с международным участием «Столичное здравоохранение: в призме глобального лидерства» заявил руководитель шведской реанимации «Каролинска» Михаил Неклюдов.

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«Первая и вторая волны коронавируса немного отличались. Количество случаев заболевания во вторую волную больше — но это связано, может быть, с тем, что не было такого массового тестирования в первую волну. Но характер заболевания изменился — течение более благоприятное, не так много людей попадает в реанимацию, хотя ситуация по-прежнему тяжёлая: не хватает мест, не хватает персонала. Также сформировалась задолженность по здравоохранению, мы стараемся проводить операции, которые должны были провести ранее», — сказал Неклюдов.

По его словам, весной 2020 года в Швеции было «колоссальное количество реанимационных больных», и врачам приходилось работать по 13 часов шесть дней в неделю: «Сейчас ситуация более контролируемая, но здравоохранение по-прежнему перегружено, плюс есть реанимационные пациенты, которые не болеют COVID-19, а болеют другими заболеваниями — что влияет на общую загрузку здравоохранения».

Неклюдов отметил, что уровень смертности в первую волну коронавируса был выше: «В реанимацию попадают исключительно тяжёлые больные, многим требовался аппарат ИВЛ. Медицинские результаты лечения были достаточно эффективны. Во вторую волну смертность ниже — порядка 10%».

В первую очередь, рассказал медик, была предпринята мобилизация ресурсов: «Это высокая цена: персонал работал на износ, не было никаких отпусков. Определённая усталость есть, у многих нет сил работать. Приходится довольно тяжело».

Неклюдов также подчеркнул, что весной врачи столкнулись с дефицитом защитных средств и лекарств, «но это решалось в оперативном порядке»: «Приходилось менять препараты, но так, чтобы мы совсем были без защиты и лекарств — такого не было. Помогал активный обмен врачебным опытом: были совещания, вебинары со скандинавскими коллегами».