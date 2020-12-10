Астрахань, , 15:51 — REGNUM В Астрахани все пациенты, госпитализированные после отравления хлором в бассейне спорткомплекса «Динамо», будут выписаны до конца недели. Как сообщает ИА REGNUM, об этом 10 декабря рассказал министр здравоохранения Астраханской области Алексей Спирин.

«Всего парами хлора отравились 32 человека — 21 ребенок и 11 взрослых. В областной детской клинической больнице им. Н. Н. Силищевой под наблюдением остаются пять детей. Четыре будут отпущены домой сегодня, один ребенок выпишется позже после всех обследований.

В городской клинической больнице № 3 им. С. М. Кирова проходят лечение десять взрослых, один находится в палате интенсивной терапии. Угрозы жизни и здоровью нет, до конца недели все пациенты будут выписаны», — сказал Спирин.

Областной министр также добавил, что плачевных последствий ЧП помогла избежать слаженная работа спасателей и тренеров, находившихся с детьми.

Как уже сообщало ИА REGNUM, утром 7 декабря во время занятий в бассейне спорткомплекса «Динамо» 32 человека отравились хлором. Среди пострадавших было 20 детей.

Причиной ЧП стало нарушение технологии: предположительно, новый сотрудник перепутал баки с химикатами. Врио директора спорткомплекса предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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