Астрахань, 10 декабря 2020, 15:51 — REGNUM В Астрахани все пациенты, госпитализированные после отравления хлором в бассейне спорткомплекса «Динамо», будут выписаны до конца недели. Как сообщает ИА REGNUM, об этом 10 декабря рассказал министр здравоохранения Астраханской области Алексей Спирин.
Областной министр также добавил, что плачевных последствий ЧП помогла избежать слаженная работа спасателей и тренеров, находившихся с детьми.
Как уже сообщало ИА REGNUM, утром 7 декабря во время занятий в бассейне спорткомплекса «Динамо» 32 человека отравились хлором. Среди пострадавших было 20 детей.
Причиной ЧП стало нарушение технологии: предположительно, новый сотрудник перепутал баки с химикатами. Врио директора спорткомплекса предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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