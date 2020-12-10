Москва, , 15:48 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в Twitter схему Московского метрополитена с соединённой в центре Калининско-Солнцевской линией.

Схема Московского метрополитена с соединённой в центре Калининско-Солнцевской линией © twitter @MosSobyanin

Схема иллюстрировала информацию об утверждении официальных названий четырёх станций Большой кольцевой линии. БКЛ пока открыта только частично, большинство станций находятся в процессе строительства. Поэтому изображение показывало перспективную схему Московского метрополитена. Любопытно, что использованные для фона другие ветки метро не полностью совпали с привычными пассажирам подземки маршрутами. У Калининско-Солнцевской линии на карте, опубликованной мэром, появилась центральная часть.

Разговоры о соединении двух участков жёлтой ветки метрополитена ведутся давно, однако городские власти откладывали данный вопрос из-за сложности реализации. Дело в том, что недостающий небольшой участок должен был пройти по центру города. В феврале 2020 года стало известно, что возможность соединения двух участков линии вновь рассматривается властями. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что соединить ветку необходимо, однако точного решения по строительству пока нет. Несколько месяцев тема публично не обсуждалась, и вот теперь в сообщении мэра показано, как пройдёт участок.

Согласно изображению, он соединит «Деловой центр» (сейчас является станцией БКЛ, но на рисунке оказывается в составе Калиниско-Солнцевской линии) и «Третьяковскую». Между ними должны появиться две станции — с пересадкой на «Кропоткинскую» и на «Смоленскую» (синей ветки). Кроме того, предусматривается новый соединительный участок от «Мичуринского проспекта» до «Делового центра». Также из схемы следует, что вторая пересадка на Кольцевую линию (сейчас можно перейти с «Марксистской» на «Таганскую») пока не предусмотрена.

Хотя публикация маршрута центрального участка жёлтой ветки на странице в Twitter мэра Москвы Сергея Собянина не раскрывает конкретные планы по строительству, она указывает на то, что данные графические материалы используются в работе мэрии, и подтверждает актуальность вопроса.

https://twitter.com/MosSobyanin/status/1336687307445989376

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