Нур-Султан, , 15:45 — REGNUM Кызыл-Ординский городской суд приговорил бывшего акима (главы) Кызыл-Ординской области Куанышбека Искакова к семи годам лишения свободы за коррупционные преступления, сообщает издание Zakon.kz.

Суд также лишил обвиняемого возможности занимать должности в государственных организациях. Прокурор требовал назначения наказания в виде восьми лет лишения свободы.

Напомним, 27 марта казахстанские СМИ сообщили о задержании главы Кызыл-Ординской области. 28 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Искакова с занимаемой должности.

По данным следствия, Куанышбек Искаков путем обмана и злоупотребления доверием завладел 80 млн тенге ($191 тыс.). Эти средства были пожертвованы для восстановления города Арыси. По делу также проходят два предпринимателя и бывший заместитель акима (главы) области.