Элиста, , 15:42 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 103 человека. Это следует из оперативных данных, опубликованных на сайте главы республики 10 декабря. Накануне сообщалось о 107 новых носителях инфекции.

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С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 12 тыс. 708 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 10 тыс. 402 пациента. От осложнений, вызванных SARS-CoV-2, скончались 166 жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно о 724 пациентах с COVID-19, получающих лечение в ковидных госпиталях республики. На самоизоляции остаются более 4 тыс. человек.

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