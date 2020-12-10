Москва, , 15:41 — REGNUM Все российские регионы заявили о готовности к вакцинации от COVID-19, во всех субъектах она начнётся до конца недели. Об этом говорится в сообщении секретариата вице-премьера России Татьяны Голиковой по итогам заседания проектного комитета нацпроекта «Здравоохранение».

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции Minzdrav.gov.ru

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«На совещании все регионы заявили о готовности к вакцинации. До конца текущей недели она будет запущена во всех субъектах», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцина от COVID-19, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Министерства здравоохранения России, была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года и стала первым подобным препаратом в мире. Она получила название «Спутник V».

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