Пекин, , 15:37 — REGNUM Мировое сообщество должно активизировать усилия по принятию комплекса социально-политических, эколого-экономических и иных мер, направленных на смягчение прямых угроз экосистеме гор. Об этом накануне Международного дня гор, который отмечается 11 декабря, заявил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов.

Архип Куинджи. Эльбрус днем. 1900

«В условиях продолжающейся деградации жизнеобеспечивающих природных ресурсов гор (водных, земельных, биологических, минеральных, рекреационных и других) их охрана и рациональное использование выходят на первый план в системе национальной безопасности стран ШОС», — приводит ТАСС слова генсекретаря организации.

Норов подчеркнул, что ШОС будет содействовать комплексному рациональному использованию и охране горных экосистем с учётом деятельности соответствующих международных и региональных организаций.

Напомним, Международный день гор, установленный по решению 57-й Генеральной Ассамблеи ООН в январе 2003 года, был учреждён в 1992 году на Конференции ООН по окружающей среде и развитию. ГА ООН призвала международное сообщество организовывать в этот день мероприятия на всех уровнях с целью привлечения внимания к проблемам развития горных регионов планеты и необходимости оказания помощи их населению.