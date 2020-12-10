Москва, , 15:36 — REGNUM Первый вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») призвал не поддаваться на давление работодателя и решение о вакцинации от коронавируса принимать самостоятельно.

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«Не надо поддаваться, это ваше осознанное решение. Информации много, есть информация «за», есть информация «против», поговорите с теми людьми, которым вы доверяете, я не врач, не иммунолог, не могу на эту тему рассуждать и давать советы. Я одно хочу сказать: это добровольное решение каждого человека», — заявил Толстой в ходе эфира в Instagram.

Он также отметил, что антитела после прививки сохраняются в течение трех-четырех месяцев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России началась вакцинация против коронавируса.