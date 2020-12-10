Салехард, , 15:35 — REGNUM На Ямале за сутки подтверждено 189 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост в 192 случая.

Основные очаги заражения на 10 декабря: Надымский район — 23; Пуровский район — 24; Муравленко — 20; Ноябрьск — 22; Новый Уренгой — 13.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 10 декабря 28 272 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 20 040 человек, 280 пациентов с COVID-19 скончались (на два человека более, чем днём ранее).